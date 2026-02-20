Губернатор Андрей Травников поздравил жителей Новосибирской области с 23-м февраля

Глава региона принял участие в церемонии награждения, посвящённой Дню защитника Отечества.

Андрей Травников обратился к участникам торжественной церемонии в Правительстве Новосибирской области со словами приветствия: «Закончился 2025-й год, который очень символично был назван нашим Президентом Годом защитника Отечества, год юбилея Великой Победы. 25-й завершился, но для нас это ничего не меняет, потому, что уже четыре года мы вспоминаем наших защитников практически каждый день – смотря новости, читая сводки в различных новостных каналах, отправляя посылки и гуманитарные грузы. Для нас сегодня защитники Отечества – это реальные люди, наши земляки, которых мы знаем в лицо, своим примером доказывающие, что потерянных поколений в нашей стране нет.

Жители Новосибирской области самых разных возрастов сегодня подтверждают, что такие понятия, как верность долгу, своим товарищам, стране – не забыты, они остаются важными для большинства россиян. Огромное за это спасибо вам, уважаемые товарищи, и вашим боевым друзьям», – подчеркнул глава региона.

В ходе церемонии Андрей Травников вручил орден Мужества, медали Покрышкина, Почётные грамоты, Благодарности, Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручил медали «Общественное признание»: «В истории нашей страны часто было такое время, когда приходилось защищать Родину. Наши отцы и деды воевали. Сегодня в этом зале – новое поколение защитников, новое поколение героев. Я хочу от имени всех депутатов Законодательного Собрания поздравить вас с праздником – Днём защитников Отечества, пожелать вам здоровья, счастья, сказать огромное спасибо за то, что вы делаете – защищаете всех нас, нашу Родину. Сегодня, как никогда, актуален советский лозунг «Народ и армия – едины!», – отметил Председатель регионального парламента.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив приняли участие в торжественном собрании в Государственном концертном зале имени Каца «Отчизна гордится вами».

Губернатор, обращаясь к ветеранам, участникам СВО и членам их семей, юношам и девушкам из военных и кадетских классов подчеркнул, что этот праздник снова стал для нас всенародным: «Это – не просто банальный мужской день. По духу он близок знакомому нам с детства Дню армии и флота, только основанный на дополнительном осознании того, что, как раньше, так и сегодня – других союзников у нас нет и не будет. Многие из нас сегодня молятся за наших парней, по офицерской традиции скорбно молчат в память о сложивших голову за наши интересы, за нашу независимость, с гордостью вспоминают талантливых конструкторов отечественной техники и вооружения, поддерживают работников наших оборонно-промышленных предприятий, которые совершают по-настоящему трудовые подвиги, сродни подвигам героев тыла восьмидесятилетней давности. Желаю всем нам скорейшей победы и возвращения наших земляков домой, крепкого мира, благополучия нашей стране, нашему региону и каждому жителю Российской Федерации».

Перед торжественным концертом в филармонии Губернатор посетил экспозицию выставок «Защитники Отечества» и «СВОи Герои», посвящённых году Единства народов России, объявленному Президентом Владимиром Путиным.