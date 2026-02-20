82.76% -1.2
сегодня
20 февраля, 17:35
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 16:10
общество

В Новосибирске 23 февраля прогремит салют с орудийными залпами и фейерверками

Фото: Сиб.фм / Денис Шмаков
День защитника Отечества в Новосибирске завершится ярким световым представлением. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, праздничный салют прогремят на Михайловской набережной реки Обь.

Залпы дадут из 122-миллиметровых орудий Д-30, а фейерверки «Вега» и «Ассоль» запустят из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ.

Подготовка шла серьёзная: военнослужащие тренировались на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области, отрабатывая синхронность действий салютной батареи. В обеспечении задействуют больше 30 человек и около 10 единиц техники.

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
