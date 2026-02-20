В Новосибирске 23 февраля прогремит салют с орудийными залпами и фейерверками

День защитника Отечества в Новосибирске завершится ярким световым представлением. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, праздничный салют прогремят на Михайловской набережной реки Обь.

Залпы дадут из 122-миллиметровых орудий Д-30, а фейерверки «Вега» и «Ассоль» запустят из салютных установок 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ.

Подготовка шла серьёзная: военнослужащие тренировались на полигоне «Юргинский» в Кемеровской области, отрабатывая синхронность действий салютной батареи. В обеспечении задействуют больше 30 человек и около 10 единиц техники.