сегодня
20 февраля, 17:35
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня
20 февраля, 17:35
пробки
7/10
погода
-15°C
курсы валют
usd 76.64 | eur 90.16
сегодня 15:45
общество

Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Фото: @_shortparis_
Фронтмен известной российской группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

По её словам, музыканту стало плохо после тренировки по боксу — сердце не выдержало.

В 2022 году Комягин попадал в поле зрения правоохранителей: его задерживали и штрафовали за участие в антивоенном митинге в Санкт-Петербурге. В 2023-м группе отменили концерт в Краснодаре после жалобы активиста движения «Царьград».

Официальных подтверждений от родственников или представителей коллектива пока не поступало.

Кристина Уколова
Журналист

