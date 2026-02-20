Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Фронтмен известной российской группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 35 лет. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале.

По её словам, музыканту стало плохо после тренировки по боксу — сердце не выдержало.

В 2022 году Комягин попадал в поле зрения правоохранителей: его задерживали и штрафовали за участие в антивоенном митинге в Санкт-Петербурге. В 2023-м группе отменили концерт в Краснодаре после жалобы активиста движения «Царьград».

Официальных подтверждений от родственников или представителей коллектива пока не поступало.