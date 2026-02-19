Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского будут судить за взятку сумкой из крокодила

В Новосибирске перед судом предстанет экс-начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Георгий Жигульский. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, в период с 2015 по 2018 год обвиняемый получил от предпринимателя взятку в виде дорогостоящих подарков. Бизнесмен преподнес чиновнику наручные часы марки Cartier, мужской кожаный портфель и мужскую сумку из кожи крокодила бренда Fendi. Общая стоимость имущества превысила 400 тысяч рублей. Как полагают правоохранители, вознаграждение предназначалось за общее покровительство и попустительство. А также за указание подчиненным лояльно относиться к задолженностям по арендной плате за земельные участки и оперативно согласовывать документы, необходимые для коммерческой деятельности структур взяткодателя.

Другой эпизод связан с махинациями вокруг крупного земельного участка площадью свыше 150 тысяч квадратных метров. Этот участок был похищен у муниципалитета путем обмана, и следователь наложил на него арест. После того как фактический владелец земли перечислил почти 396 миллионов рублей, Жигульский, представлявший интересы мэрии как потерпевшей стороны, направил в следственный орган письмо об отсутствии притязаний. При этом рыночная стоимость земли на момент хищения составляла более 1,5 миллиардов рублей. На основании этого письма арест с участка был снят, хотя единственным законным способом восстановить права города являлось истребование земли обратно в муниципальную собственность.

Кроме того, экс-чиновник, используя служебное положение, продал долю муниципалитета в 20% в праве общей долевой собственности на снегоплавильную станцию ООО «Строй-Сервис» по заниженной стоимости. В результате бюджет Новосибирска недополучил 28 миллионов рублей.

Общая сумма ущерба, причиненного муниципальному образованию, оценивается более чем в 1 миллиард 200 миллионов рублей. Прокуратура заявила гражданский иск на эту сумму. Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд.

