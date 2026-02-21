82.76% -1.2
общество

На четвёртом мосту в Новосибирске за два месяца выписали 9 тысяч штрафов

В Новосибирске озвучили результаты работы комплексов фотовидеофиксации на четвертом мосту через Обь.

С середины декабря 2025 года по 12 февраля 2026 года за превышение установленной скорости вынесено свыше 9 тысяч постановлений.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, решение о запуске автоматической фиксации было принято 15 декабря. На участке действует ограничение скорости 40 км/ч.

Нарушения регистрируются в автоматическом режиме, после чего владельцам транспортных средств направляются административные материалы.

