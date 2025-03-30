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общество

Концерт Паши Техника в Новосибирске отменен из-за того, что артист в коме

Фото: соцсети Паши Техника

Выступление было запланировано в «Подземке» 4 апреля.

Концерт Паши Техника, который должен был состояться в «Подземке» 4 апреля, отменен. Это связано с состоянием здоровья артиста.

«Друзья, вынуждены сообщить, что концерт Паши Техника в ближайшее время не состоится. Мы желаем Паше скорейшего выздоровления. Все билеты вы можете вернуть по месту приобретения через службу поддержки», — сообщили в пресс-службе «Подземки».

Ранее стало известно, что Пашу Техника не могут привезти из Таиланда из-за тяжелого состояния. По словам менеджера артиста, у него отказали легкие, врачи диагностировали сепсис, пневмонию и полиорганную недостаточность.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Бердске загорелась двухуровневая квартира в пятиэтажном доме.

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Дарья Лапина
Журналист

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