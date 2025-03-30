В России за год спрос на генеральную уборку увеличился на 11%

7% исполнителей в сфере клининга ежедневно готовы выполнять срочные заказы.

Как сообщил руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на платформе «Авито Услуги», значительная часть пользователей — 35% — предпочитает получать услуги в кратчайшие сроки.

Согласно информации пресс-службы «Авито», 7% исполнителей в сфере клининга ежедневно готовы выполнять срочные заказы, что позволяет эффективно удовлетворять растущий интерес клиентов. Тем не менее спрос на такие услуги продолжает расти, что подчеркивает актуальность данного направления.

В ответ на эту тенденцию возникает необходимость в новом инструменте, который упростит поиск клининговых компаний и специалистов по уборке. Он позволит пользователям быстро оформить срочный заказ, выбирая между немедленным выполнением услуги или возможностью заказать ее в течение дня. Это нововведение даст возможность находить исполнителей, готовых приступить к работе в кратчайшие сроки.

Аналитики прогнозируют, что объявления исполнителей, предлагающих срочные услуги, будут привлекать на 40% больше откликов от заказчиков по сравнению с теми, кто такой возможности не предоставляет. Это нововведение станет важным шагом в развитии цифровых решений в области клининговых услуг и повысит эффективность работы исполнителей на платформе «Авито Услуги».

По данным компании, в период с февраля 2024 года по февраль 2025 года спрос на генеральную уборку увеличился на 11%, что подтверждает растущую популярность этой услуги.