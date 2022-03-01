Эксперт допустил дефицит автозапчастей в Новосибирске из-за ситуации на Украине

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В настоящее время наблюдаются проблемы с оформлением онлайн-заказов на автомобильные запасные части, заявил ответственный секретарь Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.

1 марта автомобильная компания General Motors заявила о приостановке экспорта машин в Россию из-за военной операции на Украине. Санкции, которые западные страны вводят в отношении РФ, уже спровоцировали рост цен на машины. Далее стоимость авто будет только расти, отметил Носов.

По его словам, ценники на б/у автомобили некоторых марок уже выросли на 20-30 %. При этом стоимость абсолютно новых авто в автосалонах пока «более инертна», но «подтянется уже в течение пары недель», заявил эксперт.

«С запчастями прямо беда. Некоторые продавцы вынужденно тянут с оформлением онлайн-заказов, потому что не знают, по каким ценам продавать, курс доллара скачет, и закуп новых партий товара может стоить любых денег в прямом смысле», – подчеркнул Носов.

Сложившаяся ситуация в будущем повлияет на стоимость обслуживания авто. Как следствие, средний возраст автомобилей, которые находятся во владении россиян, значительно увеличится. На сегодняшний день он составляет 15 лет.

«Что, конечно, не лучшим образом отразится на безопасности дорожного движения», – резюмировал эксперт.

Напомним, ранее новосибирские грузоперевозчики заявили о намерении приостановить работу транспортных предприятий на фоне последствий от антироссийских санкций.