В Новосибирске перевозчики грузов останавливают работу из-за ситуации в Украине

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Сразу несколько новосибирских транспортных предприятий, занимающихся грузовыми перевозками, частично или полностью останавливают работу, заявил Сиб.фм президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев.

1 марта Минпромторг РФ подтвердил, что в России приостанавливают производство компании Volvo Trucks и Daimler Truck из-за военной спецоперации российских войск в Украине. Президент Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев отметил, что санкции, которые западные страны и компании постепенно вводят в отношении РФ, уже негативно отзываются на работе транспортных предприятий региона. По его словам, некоторые перевозчики вынуждены «поставить бизнес на паузу».

Отказ ведущих производителей грузовой техники от поставок российским компаниям в первую очередь нанесёт серьёзный удар по предпринимателям, у которых автомобили находятся в лизинге.

«Параллельно это будет, скорее всего, и мораторий на отгрузку запасных частей и поддержание программ, которые так или иначе присутствуют в современной технике. Естественно, это не может не сказаться прежде всего на рынке транспорта», – отметил Трунаев.

Прекращение сообщения между Россией и европейскими странами скажется на уровне объёма грузовых перевозок между ними, добавил эксперт. При этом основной ущерб транспортным компаниям несёт решение ЦБ о поднятии ключевой ставки до 20 %, пояснил Трунаев.

«Наша отрасль не может работать на собственных средствах. Все компании так или иначе завязаны на услугах финансового сектора – банков, лизинговых компаний – и работать с такой ключевой ставкой (20 процентов) просто нереально. Поднять ставки пропорционально этому уровню никому не удастся, а если работать по такой схеме в минус, то проще встать и не работать вообще. Такой ситуации в принципе на нашем веку ещё не было», – подчеркнул президент ассоциации.

Он отметил, что уже несколько руководителей транспортных предприятий приняли решение приостановить деятельность своих организаций: один бизнесмен решил распустить по отпускам 50 % штата, другой – 100 % своих сотрудников.

Напомним, ранее Сиб.фм описал экономические последствия для россиян из-за санкций западных стран.