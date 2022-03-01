Эксперт по недвижимости в Новосибирске спрогнозировал уменьшение числа застройщиков после скачка ключевой ставки

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Тренды рынка многократно увеличивают риски для строительного бизнеса, скачок ключевой ставки наносит удар сразу с двух сторон. Выдержать в таких условиях могут не все компании, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Строительный рынок в России переживает сложный этап, компании рискуют попасть в тройные ножницы.

Растущая инфляция и риски уже привели к резкому скачку ключевой ставки на 10,5 %, который бьёт по отрасли сразу с двух сторон: во-первых, снижает покупательский спрос, во-вторых, заставляет банки пересмотреть базовую ставку при проектном финансировании, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев

Низкий спрос и, как следствие, низкий уровень наполнения счетов эскроу вкупе с повышением ставки по проектному финансированию влияют на себестоимость строительства, существенно повышая её. Дополнительно усугубляет ситуацию рост цен на стройматериалы, продолжил эксперт. В результате рентабельность отрасли снижается до критического уровня.

В таких условиях банкам придётся решать: увеличивать кредитную линию и после ввода объектов оставаться с дорогими квартирами, которые сложно продать, или же останавливать строительство, возвращать покупателям деньги со счетов эскроу, а затем продавать проекты более успешным девелоперам.

«До сих пор проектное финансирование развивалось на растущем рынке, и банки не сталкивались с подобной ситуацией. В Новосибирской области ни у кого нет опыта работы с объектами с отрицательной экономикой в условиях проектного финансирования», — пояснил Николаев.

Говоря о положении покупателей в такой ситуации, аналитик подчеркнул, что перед ними остро встаёт вопрос финансовой устойчивости застройщиков. Компании, темпы строительств у которых а кратно отстают от темпов продаж, находятся в сложной ситуации. Гнаться за дешвизной опасно.

Напомним, Николаев 22 февраля предупреждал, что ключевая ставка продолжит расти. На сегодняшний день инфляция не позволяет регулятору даже задуматься о её снижении, констатировал аналитик.