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Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов

Фото Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов
Фото Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов

Фото Сиб.фм

Правительство РФ сделало памятку для граждан, которые застряли в других странах или городах из-за закрытых аэропортов.

Правительство России опубликовало рекомендации для граждан, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов. Информация об этом появилась в Telegram-канале руководства страны.

«Один из самых волнующих вопросов сейчас: что делать, если мне нужно вернуться с отдыха через закрытые аэропорты? О том, как поступить и к кому обращаться, если вы находитесь на отдыхе в РФ или за границей – в наших карточках», – написали власти.

Известно, что сегодня для России закрыли аэропорты в нескольких городах: Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте.

Туристы, которые находятся в данных регионах, рекомендуют обратиться к туроператору, представителям авиакомпаний или отелей. Кроме того, можно зарегистрироваться в приложении «Зарубежный помощник» и рассказать о своей проблеме либо обратиться в консульство РФ.

Ниже публикуем необходимые экстренные телефоны для туристов, которые не могут попасть домой из-за закрытых аэропортов.

Фото Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов 2

Фото Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов 3

Фото Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов 4

Фото Инструкция: что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов 5

Напомним, ранее Сиб.фм также собрал информацию о том, что делать при блокировке WhatsApp.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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