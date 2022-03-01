Когда закончится конфликт на Украине: пророчество ясновидящей Ванги привело в ужас россиян

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Учёные обнаружили архивное предсказание Ванги, которое напугало многих граждан. В своём предсмертном пророчестве провидица говорила о крупном политическом перевороте.

В связи с началом российской спецоперации на Украине одно из пророчеств Ванги вновь стало популярным. Ясновидящая говорила о том, что появится «мощное славянское государство». А в ноябре 2021 года в эфир программы «Пусть говорят» пришёл кум Ванги, который поделился её видениями.

«У нас был дружеский разговор, пили чай. Я сказал, что сам родом из Курской области, рядом с Украиной. Она говорит: "Война там будет, война страшная. Разрушат там всё, что можно разрушить, друг друга поубивают, много правителей сменится"», – рассказал гость программы.

Он вспомнил, что в беседе Ванга жалела жителей Украины из-за «сложных руководителей».

«Придёт порох – развяжет войну. Потом зелёный господарь придёт – весёлый, хороший, всем будет нравиться, но заведёт туда, что чуть ли не в рабство сдаваться придётся», – поделился он.

Также гость программы отметил, что Ванга не называла точных чисел и дат. Но по косвенным признакам он сделал вывод, что речь идёт примерно о 2027 годе.

Кроме того, на платформе TikTok распространилось пророчество о правителе, который подарит мир. В этой соцсети были показаны кадры, на которых Ванга перед смертью лежит на больничной койке. Слепая провидица уже тогда не могла вставать и просила о мире.

«Примите меры, когда я уйду, чтобы они не ругались и не нашпионили друг другу», – просила она.

По словам одной из приближённых к ясновидящей, она предвидела мир и покой. Но это произойдёт только тогда, когда «придёт восьмой». Исследователи предсказаний Ванги предполагают, что речь идёт о восьмом президенте Украины, однако сегодня там лишь шестой правитель.

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