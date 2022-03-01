Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Курс рубля упал к доллару и евро 1 марта 2022 года

Фото Курс рубля упал к доллару и евро 1 марта 2022 года
Фото Курс рубля упал к доллару и евро 1 марта 2022 года

Сиб.фм

Введение санкций против Центробанка обрушило курс рубля. 28 февраля курс доллара достиг исторического максимума.

Новые санкции против Центробанка и основных российских банков обрушили курс рубля. Рекордные значения показал и доллар, и евро. 28 февраля доллар впервые превысил 100 рублей.

Официальный курс валют, установленный Банком России, на 1 марта 2022 года составляет 93,55 рубля за 1 доллар, 104,47 рублей за 1 евро. Курс доллара по отношению к рублю вырос более чем на 10 рублей.

На торгах на Московской бирже курс доллара впервые за историю превысил 100 рублей и достиг исторического максимума 109,18 рублей 28 февраля 2022 года. Предыдущий исторический максимум – 89,6 рублей за 1 доллар – был зафиксирован 24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине.

Однако это не самый большой скачок американской валюты, сообщает РБК. Рост доллара стал только третьим по величине с 1998 года. На максимуме курс доллара вчера вырос относительно на 31,55 %.

При этом в банках Новосибирска доллар продают по 175 рублей, а евро – по 195. Сиб.фм проверил, где в Новосибирске выгоднее покупать доллары и евро.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Юния Ларсон
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

33778
Спецоперация в Донбассе: последние новости на утро 26 февраля
29147
Спецоперация в Донбассе, день четвёртый: последние новости на утро 27 февраля
22495
ВТБ поднимет ставки по ипотеке до 15 % с 28 февраля из-за санкций
20573
Дуров заявил о возможном ограничении работы Telegram в России и Украине
17443
Астролог раскрыла дату окончания конфликта на Украине
16066
Что делать людям, которые не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов: инструкция Правительства РФ
15683
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля