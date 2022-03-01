Курс рубля упал к доллару и евро 1 марта 2022 года

Сиб.фм

Введение санкций против Центробанка обрушило курс рубля. 28 февраля курс доллара достиг исторического максимума.

Новые санкции против Центробанка и основных российских банков обрушили курс рубля. Рекордные значения показал и доллар, и евро. 28 февраля доллар впервые превысил 100 рублей.

Официальный курс валют, установленный Банком России, на 1 марта 2022 года составляет 93,55 рубля за 1 доллар, 104,47 рублей за 1 евро. Курс доллара по отношению к рублю вырос более чем на 10 рублей.

На торгах на Московской бирже курс доллара впервые за историю превысил 100 рублей и достиг исторического максимума 109,18 рублей 28 февраля 2022 года. Предыдущий исторический максимум – 89,6 рублей за 1 доллар – был зафиксирован 24 февраля, в день начала военной спецоперации на Украине.

Однако это не самый большой скачок американской валюты, сообщает РБК. Рост доллара стал только третьим по величине с 1998 года. На максимуме курс доллара вчера вырос относительно на 31,55 %.



При этом в банках Новосибирска доллар продают по 175 рублей, а евро – по 195. Сиб.фм проверил, где в Новосибирске выгоднее покупать доллары и евро.



