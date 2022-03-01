Министр спорта Ахапов прокомментировал отмену МЧМ-2023 в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Глава минспорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал отмену МЧМ-2023, который должен был пройти в Новосибирске и Омске.

Во вторник, 1 марта, министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) об отмене МЧМ-2023 в России после введения санкций.

"Да, сегодня, когда политика вмешалась в спорт, нам необходимо принять современные реалии — молодежный чемпионат мира наш регион не примет", — констатировал министр.

Решение об отмене чемпионата было принято IIHF накануне вечером, 28 февраля. В IIHF заявили, что лишают российскую и белорусскую хоккейные федерации членства в организации. Кроме того, Россия лишится прав на проведение Молодежного чемпионата мира в Новосибирске и Омске и чемпионата мира 2023 года в Петербурге среди мужских команд.

"Для новосибирцев праздник все равно состоится – новая ледовая арена, долгожданная для всех болельщиков нашего хоккейного клуба «Сибирь», будет сдана в срок", — прокомментировал Ахапов.

Он добавил, что созданная к МЧМ-2023 инфраструктура — новая станция метро, отремонтированные дороги и авторазвязки, будут долгие годы радовать жителей Новосибирска.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказал об экономических последствиях введения антироссийских санкций.