Нападающий из Америки Шор расторг контракт с ХК «Сибирь»

Фото ХК «Сибирь»

Американский нападающий Ник Шор расторг контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

1 марта стало известно об изменениях в составе хоккейного клуба Новосибирска «Сибирь». По информации федеральных СМИ, американский нападающий Ник Шор расторг контракт с клубом и планирует покинуть Россию в ближайшее время. Об этом сообщает издание Sport.24.

В аккаунтах спортсмена, а также в социальных сетях новосибирского хоккейного клуба нет уточняющей либо опровергающей информации об уходе Ника Шора. Пресс-служба ХК «Сибирь» также не смогла оперативно прокомментировать ситуацию.

Известно, что ранее Государственный департамент США посоветовал гражданам своей страны незамедлительно покинуть Россию. Также сообщалось, что защитник ХК «Сибирь» Михал Чайковски заявлял о намерении Ника Шора покинуть команду словацким СМИ.

Контракт с американским форвардом подписали летом 2021 года.

По данным сайта ХК «Сибирь», на март 2022 года в составе команды — шесть иностранных игроков из Финляндии, США, Канады и Словакии.

Болельщики «Сибири» уже выразили своё беспокойство создавшейся ситуацией в соцсетях.

«Надеюсь, Сятери и Михал Чайковски не уедут», «Удачи, родненькие», «Надеюсь, ситуация в стране не повлияет на ваше настроение и на вашу игру», — написали новосибирцы.

По данным Sport.24, нападающий из Америки стал лучшим бомбардиром клуба в регулярном чемпионате и должен был участвовать в серии плей-офф против хоккейного клуба Уфы «Салават Юлаев».

28 февраля стало известно о продлении контракта ХК «Сибирь» и нападающего Александра Шарова. Он останется с командой ещё на сезон, до 30 апреля 2023 года.