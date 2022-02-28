Нападающий Шаров продлил контракт с ХК «Сибирь»

Фото ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» продлила контракт с нападающим Александром Шаровым.

26-летний нападающий Александр Шаров продлил контракт с хоккейным клубом «Сибирь» ещё на один сезон, до 30 апреля 2023 года. В минувшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он стал лучшим снайпером «Снеговиков». Об этом сообщили в паблике клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что с 1 марта стартует плей-офф регулярного чемпионата КХЛ. Уже 2 числа состоится первая игра хоккейной «Сибири» против «Салавата Юлаева». Ранее Сиб.фм поговорил со спортивным экспертом Дмитрием Ерыкаловым о шансах «Снеговиков» в плей-офф.

Отметим, что теперь в команде «Сибири» есть олимпийский чемпион – вратарь Харри Сятери, который получил золото на минувшей Олимпиаде в Токио. Он играет в составе сборной Финляндии против России. Финны впервые за всю историю выиграли золотую медаль, а национальная сборная взяла серебро. Сятери же стал первым действующим игроком в Новосибирской области, который является победителем Игр. По мнению экспертов, после истечения контракта за ним начнётся «охота».