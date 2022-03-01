Переговоры России и Украины пройдут 2 марта

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Российско-украинские переговоры пройдут 2 марта 2022 года.

Второй раунд переговоров России и Украины может пройти 2 марта. Об этом журналистам заявил близкий к организаторам встречи политолог Юрий Воскресенский.

Очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций состоится предположительно 2 марта. Такую информацию медиа озвучил политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам переговоров.

Члены делегаций России и Украины начнут прибывать в Белоруссию на переговоры уже сегодня вечером, передает заявление Воскресенского РИА Новости.

Напомним, вчера вечером закончился первый раунд российско-украинских переговоров. Обе делегации уехали в свои столицы за консультациями. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны нашли точки соприкосновения.