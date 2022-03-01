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Под Новосибирском электричка насмерть сбила 49-летнего мужчину

Фото Под Новосибирском электричка насмерть сбила 49-летнего мужчину
Фото Под Новосибирском электричка насмерть сбила 49-летнего мужчину

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области под колёсами поезда скончался 49-летний мужчина – рядом с ним нашли пакет с алкоголем.

В понедельник, 28 февраля, в Новосибирской области электропоезд сбил 49-летнего мужчину, он скончался на месте. Об этом сообщает «ЧС-ИНФО» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Трагедия произошла на остановочной платформе Шагаловский в Коченёвском районе. Мужчина находился на рельсах, а машинист электрички подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако 49-летний мужчина скончался в результате наезда поезда.

Сотрудники полиции обнаружили рядом с телом погибшего пакет с алкогольными напитками. Предполагается, что мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В транспортной полиции напоминают, что железнодорожные пути можно переходить только в строго установленных местах, а также необходимо обращать внимание на сигналы светофоров. Кроме того, недопустимо находиться на объектах транспортного комплекса в состоянии опьянения.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель легкого автомобиля решил проскочить на красный сигнал светофора прямо перед едущим поездом. Дежурному по переезду пришлось экстренно включить заградительную сигнализацию и запустить устройства, которые препятствуют выезду на рельсы.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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