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В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом

Фото В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом
Фото В Новосибирске водитель легковушки попытался проскочить на красный перед поездом

Pixabay.com

В Новосибирске водитель легкового автомобиля попытался проскочить на красный сигнал светофора перед поездом.

Водитель легковушки в Новосибирске попытался проскочить на красный сигнал светофора прямо перед поездом. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Инцидент произошел в четверг, 24 февраля, на переезде Ипподром перегона Новосибирск-Западный. Водитель легковушки решил проехать через рельсы прямо перед железнодорожным составом из 15 вагонов. На переезде горел красный сигнал светофора, однако новосибирца это не остановило.

Избежать трагедии позволили действия дежурной по переезду. Он экстренно включила заградительную сигнализацию и активировала устройства, препятствующие выезду на рельсы.

Утром этого же дня пьяный 40-летний новосибирец попал под поезд возле остановочной платформы Инструментальный завод. В начале февраля в Новосибирске поезд сбил 60-летнего мужчину, упавшего на пути.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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