Пьяный 40-летний новосибирец попал под поезд

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В Новосибирске пьяный 40-летний мужчина попал под поезд.

В Новосибирске поезд сбил пьяного мужчину, который шел вдоль железной дороги. Об этом рассказала пресс-служба транспортной полиции СФО.

Инцидент произошел утром в четверг, 24 февраля, возле остановочной платформы Инструментальный завод. 40-летний новосибирец шел по железнодорожным путям, игнорируя звуковые сигналы машиниста поезда. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Как позднее выяснилось, пострадавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

40-летнего местного жителя увезли в больницу с травмами различного характера. Сейчас полицейские УТ МВД России по СФО устанавливают обстоятельства произошедшего.

В начале февраля в Новосибирске поезд сбил 60-летнего мужчину, упавшего на пути. До этого под поезд у Речного вокзала попал 15-летний подросток – несмотря на множественные травмы, мальчик выжил.