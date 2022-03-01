Правительство запустило информационный портал «Объясняем.РФ»

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Жители Новосибирска могут узнать о происходящем в России на информационном портале «Объясняем.РФ».

Правительство РФ запустило информационный портал для граждан. Там собраны ответы на самые актуальные вопросы в сферах от общественного транспорта до вопросов финансовой стабильности. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Информационный ресурс «Объясняем.РФ» станет надежным источником информации для жителей всех регионов России в условиях беспрецедентного распространения фейков и слухов в соцсетях и даже в некоторых СМИ.

Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко объяснил, что скоро на портале заработает форма обратной связи. Через нее граждане смогут задать любые вопросы по текущей ситуации в стране.

Сейчас на портале уже доступны ответы на самые актуальные вопросы из разных сфер – от транспортного сообщения и финансовой стабильности до работы учебных заведений. Вопросы были заданы жителями разных российских регионов в соцсетях.

Сервис поможет узнать, что будет с импортными лекарствами после введения санкций, как россиянам вернуться в страну после запрета полетов, продолжат ли россияне получать все социальные выплаты и т.д.

Ранее Сиб.фм писал, как санкции против России в 2022 году повлияют на россиян.