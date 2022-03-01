«Пускай мир скорее придёт»: сильная молитва против войны для православных

Фото: pixabay.com

Многие государства и их жители воюют друг с другом ещё с давних времён. Война может прийти в любой дом и принести множество бед и горести. Издавна верующие люди во время кровопролитных противостояний обращались к Господу с молитвами за мир во всём мире. Они верили, что молитвенные обращения обладают мощной силой и помогут остановить все войны. Сильные молитвы против войны – в нашем материале.

Молитва общая во время нашествия врагов

Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имене ради Твоего. Боже, ущедри ны и благослови ны, просвети лице Твое на ны и помилуй ны! Благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаковль. Оставил еси беззакония людей Твоих, покрыл еси вся грехи их. Укротил еси весь гнев Твой, возратился еси от гнева ярости Твоея. Возврати нас, Боже спасений наших, и отврати ярость Твою от нас. Еда во веки прогневаешися на ны? или простреши гнев Твой от рода в род? Боже, Ты обращься оживиши ны, и людие Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даждь нам!

Молитвы от войны Господу Богу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Спаси народ православный от вражеских пуль жестокой войны. Защити милостью своей детей и женщин. Укрой от погибели стариков и матерей. Сбереги от ранения, огради от мучения. Молюсь тебе за весь народ, пускай же мир скорей придет. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва от войны Николаю Чудотворцу

Чудотворец Николай, Защитник и Спаситель. Ниспошли с небес чудо православное и прекрати гибель Божьих людей. Ради страдальцев и мучеников, ради Апостольской Церкви, умоляю тебя защитить от войны. Сбереги сиротских детей, отцов дедов и матерей. Отринь все скорби от ран и возведи праведных в Священный Храм. Да будет воля твоя. Аминь.

Молитва великомученику Георгию Победоносцу

О всехвальный, святый великомучениче и чудотворче Георгие! Умоли Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не осудит нас, грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости и подаст православному Отечеству нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление; да укрепит государство Россий ское непременяемым миром и благоволением; изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его и неосужденным предстати пре¬столу Господа славы. Аминь.

Молитва воина

Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляяй, но защищаяй их, буди ми милостив, и соблюди мя от прелести вражия Твоим защищением, да не паду пред сопротивники моими, и да не порадуется враг мой о мне: предстани ми, Спасителю мой, в подвизе сем, в него же внити желаю за имя Твое святое. Ты мя укрепи и угверди, и подаждь силу стати мужественно за Тя до крове, и положити душу мою любве Твоея ради, якоже и Ты, возлюбив нас, положил еси на кресте душу Свою за нас.

Ещё одно молитвенное обращение к Богу

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Отринь от нас напасти войны, защити от глубоких ран рабов твоих верных. Прославь мирную жизнь и православную веру, и помоги опомниться лихим супостатам. Защити от гибели жен и детей, старых, малых и беззащитных. Пусть заступится за нас ангел-хранитель и воцарится мир вовеки веков. Аминь.

Ранее Сиб.фм писал о том, что астролог назвала дату завершения военного конфликта в Украине. Экономические последствия санкций из-за спецоперации в Донбассе для россиян, а также последние новости на утро 1 марта о ситуации на Украине.