Росгидромет подвел итоги исследования качества воздуха в Новосибирске

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм и СГК Онлайн

Согласно результатам общественных замеров, проведенных в четырех районах Новосибирска, в том числе в контуре действия тепловых электростанций: ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, концентрация загрязняющих веществ не превысила предельно допустимых норм ни в одной из девяти точек, где мобильная лаборатория Росгидромета провела мониторинг. Как отметили эксперты, исследования помогли восполнить недостаток оперативной информации о качестве воздуха в городе.

Западно-Сибирское управление гидрометеослужбы (Росгидромет) публично представило итоги общественных замеров, проведённых совместно с журналистами.

В период с 16 по 21 февраля в девяти контрольных точках на территории Новосибирска в Калининском, Ленинском, Первомайском и Октябрьском районах эксперты отобрали пробы атмосферного воздуха по диоксиду азота, диоксиду серы, аммиаку, сероводороду и фенолу.

Все показатели не выше норм, в среднем на уровне 0,3-0,5 от предельно допустимых концентраций.

«Результаты мониторинга позволяют сделать вывод, что общая картина состояния атмосферного воздуха на территории города вполне удовлетворительная, даже благоприятная. Превышений ПДК мы нигде не зафиксировали. В целом объем выбросов в городе за последний год снизился, например, содержание бензапирена уменьшилось в три раза. Пока сложно сказать, за счет чего это произошло», — заявила начальник региональной комплексной лаборатории Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Любовь Синявская.

Вещества для замеров выбрали сами эксперты: исследовали характерные для города загрязняющие вещества, а также учли жалобы горожан на запахи, такие как запах пластика, гари и сероводорода.

Тестирование организовали в локациях, которые горожане указали представителям СМИ как проблемные: людей беспокоило качество воздуха, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий (см. на карте). К ним относятся: ул. Станционная,18/1; ул. Ясный берег, 9; ул. Военная, 5; район железнодорожной платформы Иня-Восточная; ул. Светлановская, 50; ул. Восход,15; ул. Выборная,129\1; ул. Заречная, 4; ул. Высоцкого, 50/4.

Обсуждение итогов исследований состоялось в формате круглого стола (видео дискуссии доступно в соцсети ВКонтакте).

Результаты замеров по веществам, производным от деятельности ТЭЦ — диоксиду серы и диоксиду азота, соответствуют тем показателям, которые фиксировали в этом году на тепловых электростанциях контролирующие органы, отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Он рассказал, что в 2022 году экологическая составляющая программы капитального ремонта на тепловых электростанциях Новосибирска составит не менее 10% от общей стоимости всех ее мероприятий в размере 2,9 млрд рублей.

В частности, это ремонт и техническое обслуживание оборудования, обеспечивающее защиту окружающей среды: золоулавливающих установок, систем золошлакоудаления и дымовых труб.

Заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельностью Минприроды Новосибирской области Николай Нечитайло отметил, что министерство согласовывает для предприятий планы мероприятий, которые направлены на снижение выбросов загрязняющих веществ в период наступления неблагоприятных метеоусловий (НМУ).

По мнению представителя министерства, ожидать, что разработка и исполнение всеми предприятиями Новосибирска мероприятий по снижению выбросов приведёт к значительному улучшению качества атмосферного воздуха не приходится. Основное решение по снижению приземных концентраций вредных веществ — это разгрузка транспортных магистралей города.

Еще один значимый, но практически неконтролируемый источник загрязнения — частный сектор, отметил Президент фонда «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов руководитель фонда.

Это мнение поддержала председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова: «Основная проблема для экологии Новосибирска — низкие и передвижные источники, это создает беспокойство наших граждан, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий. При этом не хватает объективной оперативной информации. Важно, чтобы правильно выстраивалась политика в сфере транспортной индустрии, а проблема низких источников — это проблема с которой нам не сможет помочь ни один контролирующий орган. Это сложность не только Новосибирска, но и для многих других городов. Если доля частного сектора велика в городе, объем выбросов от него приравнивается к объемам выбросов большой ТЭЦ», — заявила она.