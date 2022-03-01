Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по COVID-19

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Во вторник, 1 марта, в России обновили противоэпидемические рекомендации.

На фоне снижения суточной заболеваемости коронавирусом и отдельно «омикроном» Роспотребнадзор утвердил новые рекомендации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«С учётом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта "омикрон" среди здоровых лиц без клинических симптомов Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации утверждены методические рекомендации по проведению противоэпидемических мероприятий в условиях эпидпроцесса, вызванного новым геновариантом коронавируса "омикрон"», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, в России сохраняется масочный режим и вводится усиленный режим дезинфекции. Также сохраняются и прежние рекомендации, в частности соблюдение социальной дистанции и ограниченная заполняемость залов.

Постепенно снимают антиковидные ограничения и в отдельных регионах. Так, в Новосибирской области с 6 марта отменяют QR-коды для посещения заведений общепита, зоопарка, аквапарка и не только. С 16 числа QR-коды не потребуются для спортивных и культурных мероприятий.

Отметим, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников также не исключил возможность снятия и других антиковидных мер в отдельном порядке.