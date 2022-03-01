Шойгу назвал сроки продолжения операции на Украине

Фото с сайта Минобороны России

Российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей, заявил 1 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Армия России продолжит проводить специальную военную операцию на Украине до тех пор, пока не достигнет поставленных задач, заявил 1 марта глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Группировка Вооружённых сил Российской Федерации продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей», — сказал он на селекторном совещании во вторник.

Главная задача спецоперации — защита России от военной угрозы со стороны Запада, который пытается использовать украинский народ в борьбе против РФ, уточнил министр.

Шойгу также отметил, что российские военные не захватывают украинскую территорию и принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирного населения. Удары наносятся только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием, подчеркнул он.

Напомним, военная операция в Донбассе началась 24 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о ней в экстренном обращении к гражданам.

Глава государства заявил, что Россия больше не может наблюдать за действиями НАТО и должна защитить свои границы и граждан, а также помочь населению Донбасса.