Спецоперация в Донбассе: астролог назвала дату завершения военного конфликта в Украине

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Спецоперация российских войск на Украине продолжается. Граждане разных государств в надежде на то, что скоро ситуация стабилизируется. Так, астролог Людмила Коссович уже назвала примерные сроки, когда наладится политическая ситуация.

Многие прогнозы астролога Людмилы Коссович оказались правдивы. Так, например, Людмила, вычисляя расположение звёзд, предсказала болезнь российского политика Владимира Жириновского и обморожение гениталий финского лыжника Рени Линдхольма на Олимпиаде в Пекине».

Недавно астролог сделала прогноз развития ситуации на Украине. Людмила выдала прогноз, уточнив, что её слова не несут никакой политической окраски и она не стоит ни на чьей стороне.

«Структуру карты Украины образует божество Косвенное богатство в земной ветви 申 (Обезьяна). Структура карты нестабильна, поскольку в ЗВ дня расположился 寅(Тигр). Интересующиеся бацзы знают, что Тигр и Обезьяна сталкиваются. На практике в данной карте это значит, что руководство страны ищет, где выгоднее, мечется, при этом решения совершенно не продуманы, не последовательны, итог – финансовые и иные потери для страны», – говорит Людмила.

Также эксперт говорила о том, что, если не оценивать ситуацию февраля, то от периода Года и Месяца приходят столпы 壬寅. Это полное столкновение с месячным и часовым столпами карты.

«Это кардинальные перемены в стране. Поскольку столкновение разрушает структуру карты, резко меняет ситуацию. Перемены быстрые, стремительные. Я много говорила о том, что Тигр – это стремительное животное. В Небе мы видим 壬, это Божество 7 – убийца, поэтому в ситуации задействованы военные. Это перемена – через военных. Бацзы очень точная наука в образах», – уточнила Коссович.

Эксперт говорила о том, что месяц Тигра будет очень напряжённый.

«Всё началось 24 февраля. Это был день Разрушение. Столкновение Тигра и Обезьяны проигралось и в дне», – рассказала Людмила.

Специалист считает, что ситуация может стабилизироваться ближе к марту, с точки зрения бацзы. Месяц Кролика (март, начиная с 6 числа) несёт возможность гармонизации ситуации. Когда образуется комбинация Дерева за счёт Удачи, столпа Года и Месяца. Об этом же говорит и новолуние 2 марта в соединении с Юпитером с точки зрения западной астрологии.

По её словам, это благоприятное окошко, которое даст возможность на улучшение ситуации. Тем не менее весь год будет конфликтным. И одним месяцем спокойствия проблема может не решиться.

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