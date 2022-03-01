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Центробанк рассказал, что будет со сбережениями россиян после введения санкций

Фото Центробанк рассказал, что будет со сбережениями россиян после введения санкций
Фото Центробанк рассказал, что будет со сбережениями россиян после введения санкций

Сиб.фм

Введенные против России санкции не повлияют на возможность россиян пользоваться деньгами на своих счетах.

В Центробанке объяснили, что будет со вкладами и сбережениями на счетах россиян после введения санкций против российских банков и ЦБ.

«Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны», – завила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Глава Банка России рассказала, что антироссийские санкции не повлияют на возможность россиян пользоваться деньгами, которые сейчас находятся на их банковских счетах. Кроме того, Набиуллина заявила, что Центробанк примет все необходимые меры для защиты финансовой и ценовой стабильности, поддержки российского финансового сектора и защиты благополучия граждан и экономики в целом.

Сегодня в Сети распространилась информация о заморозке вкладов россиян. Однако эти сообщения оказались фейком. Сбербанк опроверг информацию о заморозке вкладов. В крупнейшем российском банке отметили, что все средства на счетах и депозитах доступны клиентам в полном объеме по первому требованию, сообщает RT.

Ранее Сиб.фм писал, как санкции повлияют на россиян и что произойдет с ценами на продукты.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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