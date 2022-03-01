Александр Бабенков назначен новым главой УГИБДД по Новосибирской области

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске 28 февраля официально представили нового руководителя УГИБДД по региону Александра Бабенкова.

В понедельник, 28 февраля, в Новосибирске представили нового начальника областной Госавтоинспекции Александра Бабенкова. Его назначили на должность ещё 18 февраля, однако на минувшей пресс-конференции официально представили личному составу ГИБДД.

На пресс-конференции начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков отметил, что новый руководитель ГИБДД имеет большой опыт в данной сфере. Также он выразил уверенность, что подразделения Госавтоинспекции продолжат и усовершенствуют свою работу.

«Сейчас на Вас ложится большая ответственность. Предстоит проделать огромную работу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона», – обратился Кульков к Бабенкову.

В ближайшее время Александр Бабенков проведёт рабочие выезды в территориальные подразделения, организует совещание с личным составом УГИБДД, а также встретится с руководителями правоохранительных структур и не только.

Для справки:

Александр Бабенков родился в 1981 году в Челябинской области. Службу во внутренних органах он начал в 2003 году в ГИБДД Октябрьского района Челябинской области, уже в 2019 году стал замначальника УГИБДД по региону. В 2022 году Бабенкова приказом № 169 л/с назначили на должность руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что прошлый начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Маерчук скончался в апреле прошлого года.

Напомним, что в Новосибирске также произошли и другие назначения. Так, новым министром юстиции стала Татьяна Деркач, а новым министром науки – Вадим Васильев.