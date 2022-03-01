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общество

Александр Бабенков назначен новым главой УГИБДД по Новосибирской области

Фото Александр Бабенков назначен новым главой УГИБДД по Новосибирской области
Фото Александр Бабенков назначен новым главой УГИБДД по Новосибирской области

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирске 28 февраля официально представили нового руководителя УГИБДД по региону Александра Бабенкова.

В понедельник, 28 февраля, в Новосибирске представили нового начальника областной Госавтоинспекции Александра Бабенкова. Его назначили на должность ещё 18 февраля, однако на минувшей пресс-конференции официально представили личному составу ГИБДД.

На пресс-конференции начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков отметил, что новый руководитель ГИБДД имеет большой опыт в данной сфере. Также он выразил уверенность, что подразделения Госавтоинспекции продолжат и усовершенствуют свою работу.

«Сейчас на Вас ложится большая ответственность. Предстоит проделать огромную работу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона», – обратился Кульков к Бабенкову.

В ближайшее время Александр Бабенков проведёт рабочие выезды в территориальные подразделения, организует совещание с личным составом УГИБДД, а также встретится с руководителями правоохранительных структур и не только.

Для справки:

Александр Бабенков родился в 1981 году в Челябинской области. Службу во внутренних органах он начал в 2003 году в ГИБДД Октябрьского района Челябинской области, уже в 2019 году стал замначальника УГИБДД по региону. В 2022 году Бабенкова приказом № 169 л/с назначили на должность руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, что прошлый начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Маерчук скончался в апреле прошлого года.

Напомним, что в Новосибирске также произошли и другие назначения. Так, новым министром юстиции стала Татьяна Деркач, а новым министром науки – Вадим Васильев.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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