Александр Бабенков назначен новым главой УГИБДД по Новосибирской области

Фото ГУ МВД России по Новосибирской области
В Новосибирске 28 февраля официально представили нового руководителя УГИБДД по региону Александра Бабенкова.
В понедельник, 28 февраля, в Новосибирске представили нового начальника областной Госавтоинспекции Александра Бабенкова. Его назначили на должность ещё 18 февраля, однако на минувшей пресс-конференции официально представили личному составу ГИБДД.
На пресс-конференции начальник ГУ МВД России по региону Андрей Кульков отметил, что новый руководитель ГИБДД имеет большой опыт в данной сфере. Также он выразил уверенность, что подразделения Госавтоинспекции продолжат и усовершенствуют свою работу.
«Сейчас на Вас ложится большая ответственность. Предстоит проделать огромную работу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории региона», – обратился Кульков к Бабенкову.
В ближайшее время Александр Бабенков проведёт рабочие выезды в территориальные подразделения, организует совещание с личным составом УГИБДД, а также встретится с руководителями правоохранительных структур и не только.
Для справки:
Александр Бабенков родился в 1981 году в Челябинской области. Службу во внутренних органах он начал в 2003 году в ГИБДД Октябрьского района Челябинской области, уже в 2019 году стал замначальника УГИБДД по региону. В 2022 году Бабенкова приказом № 169 л/с назначили на должность руководителя УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области.
Напомним, что прошлый начальник Управления ГИБДД по Новосибирской области Андрей Маерчук скончался в апреле прошлого года.
Напомним, что в Новосибирске также произошли и другие назначения. Так, новым министром юстиции стала Татьяна Деркач, а новым министром науки – Вадим Васильев.
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