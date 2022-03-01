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В МЧС назвали самые опасные места для рыбалки в Новосибирске

Фото В МЧС назвали самые опасные места для рыбалки в Новосибирске
Фото В МЧС назвали самые опасные места для рыбалки в Новосибирске

Фото с сайта 54.mchs.gov.ru

ГУ МЧС России по Новосибирской области призывает рыбаков воздержаться от выхода на лёд на территории региона, особенно в отдельных местах.

Новосибирская ГЭС увеличивает среднесуточный сброс воды в нижний бьеф Оби, из-за повышения уровня воды лёд на реке теряет прочность. Рыбакам лучше воздержаться от выхода на ненадёжную ледяную поверхность, предупреждают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«Из-за подъёма воды возрастает вероятность проседания льда, образования трещин и промоин, к тому же возможен отрыв его кромки вместе с рыбаками. Наиболее опасными местами в этот сезон могут стать прибрежные зоны Матвеевки и Нижней Ельцовки, аванпорта на Шлюзе и других территорий Советского района Новосибирска», — говорится в публикации на сайте чрезвычайного ведомства.

Прочность льда можно определить визуально, говорят спасатели. Если он имеет голубой или зелёный оттенок, выходить можно без опаски. Но если оттенок белый или жёлтый, лёд может обрушиться без предупреждающего потрескивания.

«Ни в коем случае не проверяйте покрытие на водоёме ударом ноги, лучше воспользуйтесь для этого длинной палкой», — подчёркивают в МЧС.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, как рыбак провалился под лёд на Бердском заливе. Вместе с другими любителями зимней рыбалки мужчина вышел на неокрепший лёд.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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