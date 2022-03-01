В Новосибирске двух мужчин осудят за распространение детской порнографии

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Двое жителей Новосибирска незаконно продавали в интернете порнографические снимки.

В Новосибирске задержали двух мужчин в возрасте 31 года и 36 лет, которые продавали порнографические материалы. Среди них были изображения детей младше 14 лет. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Данным уголовным делом занимались сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР. Правоохранители выяснили, что мужчины в течение двух лет, с января 2019 года по январь 2021 года, незаконно распространяли снимки сексуального характера, в том числе и с изображением несовершеннолетних. По предварительному сговору сибиряки незаконно зарабатывали деньги на таком «бизнесе».

Однако в январе прошлого года мужчин задержали. Известно, что один из фигурантов свою вину признал частично, второй – не признал. В отношении них возбуждены уголовные дела по ряду статей: пп. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 242 («Незаконный оборот порнографических материалов в интернете»), пп. «а», «б», «в», «г» ч. 2 ст. 242.1 (те же действия, но в отношении лица младше 14 лет, в особо крупном размере и по предварительном сговору).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК.

Напомним, ранее в Новосибирске полицейские задержали 54-летнего мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования 11-летней девочки. Подозреваемого посадили в СИЗО на два месяца на время расследования уголовного дела.