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В Новосибирске можно будет увидеть столкновение ракеты с Луной

Фото В Новосибирске можно будет увидеть столкновение ракеты с Луной
Фото В Новосибирске можно будет увидеть столкновение ракеты с Луной

Фото pixabay.com

4 марта на Луну приземлится четырёхтонный объект – облако пыли от взрыва можно будет увидеть из Новосибирска.

В пятницу, 4 марта, из Новосибирска можно будет увидеть облако пыли на Луне после столкновения с ракетой. Предполагается, что на спутник приземлится китайская ракета. Об этом РИА Новости рассказал профессор корейского Университета Кёнхи Евгений Зубко.

Учёный объяснил, что на Луне образуется пыль из-за столкновения с четырёхтонным объектом с реголитом – это такая обломочная порода земного спутника.

«Слой реголита варьируется по поверхности Луны от нескольких метров до 10 метров. Если отработавшая ступень [ракеты] упадёт на покрытую реголитом поверхность Луны, это приведёт к выбросу облака лунной пыли», – объяснил Евгений Зубко.

После столкновения произойдёт взрыв с выделением тепловой энергии. Наблюдать за ним можно будет 4 марта в 15:34 по московскому времени. Предполагается, что увидеть столкновение можно будет невооружённым глазом, так как пыль поднимется на высоту более 120 км.

Напомним, что в Новосибирской области ожидаются перебои в телевещании из-за плохого сигнала со спутника до 9 марта. Ожидается, что помехи в вещании будут продолжительностью до 15 секунд. Астрологи объясняют это весенним расположением Солнца.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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