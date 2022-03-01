В Новосибирской области предупредили о перебоях в ТВ-сигналах до 9 марта

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В Новосибирской области до 9 марта телезрители столкнутся с проблемами в вещании телевизоров из-за плохого сигнала со спутника.

Жители Новосибирской области могут столкнуться с проблемами в приёме телевизионного канала до 9 марта 2022 года. Телезрители могут заметить помехи в вещании продолжительностью до 15 секунд. Причина – весеннее расположение Солнца.

Дело в том, что Новосибирская область вошла в зону весенней солнечной интерференции. Это такое природное явление, когда вырабатываемые Солнцем радиоволны могут перекрывать телевизионные сигналы и создавать помехи.

Как объясняют астрономы, Солнце излучает не только световую энергию, но и радиоволны, которые могут измеряться и в сантиметровом диапазоне. Дважды в год звезда выстраивается вместе со спутниками и приёмной антенной в один ряд. Поэтому поймать сигнал от спутника становится проблематично.

Обычно такое явление происходит дважды в год – осенью и ранней весной. Это абсолютно безвредно для зрителей, однако может потрепать нервы. Поэтому до 9 марта жители региона должны быть готовы к некоторым помехам в телевизионном вещании. В основном такая проблема затронет владельцев не слишком новых телевизоров или приставок.

Напомним, что в Новосибирске 2 марта должны были включить сирены в учебных целях. Такие проверки проходят дважды в год в одно и то же время. Однако накануне в ГУ МЧС России по региону предупредили о том, что проверка переносится на неопределённый срок.