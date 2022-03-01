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общество

В Новосибирске образовательные учреждения получили сообщения о минировании

Фото В Новосибирске образовательные учреждения получили сообщения о минировании
Фото В Новосибирске образовательные учреждения получили сообщения о минировании

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Во вторник, 1 марта, в Новосибирске массово эвакуировали образовательные учреждения из-за сообщений о минировании.

В Новосибирске прошла волна эвакуаций из образовательных учреждений во вторник, 1 марта. Учеников, сотрудников и посетителей вывели из школ и вузов города. На данный момент в зданиях проводят проверки. Об этом сообщили в пресс-службе Аппарата антитеррористической комиссии Новосибирской области.

«Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств, проводят мероприятия по установлению отправителей сообщений», – рассказали в ведомстве.

Днём 1 марта появилась информация о том, что эвакуации прошли в гимназии № 6, а также Новосибирском государственном университете (НГУ). Известно, что данные учреждения получили сообщения с угрозой минирования.

«В связи с поступившим сообщением о минировании объявляется эвакуация из всех учебных корпусов НГУ, общежитий, столовой, спорткомплекса. По предварительной оценке, доступ в помещения будет ограничен приблизительно на 4 часа», – сообщили в группе «НГУ» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в субботу, 26 февраля, сообщение о минировании также поступило в Новосибирский театр оперы и балета. Из здания в день показа «Щелкунчика» эвакуировали всех сотрудников. Параллельно на площади Ленина проходила несанкционированная акция.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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