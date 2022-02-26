Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Военная операция в Донбассе
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске эвакуировали сотрудников оперного театра из-за сообщения о минировании

Фото В Новосибирске эвакуировали сотрудников оперного театра из-за сообщения о минировании
Фото В Новосибирске эвакуировали сотрудников оперного театра из-за сообщения о минировании

26 февраля на электронную почту новосибирского театра оперы и балета пришло сообщение о взрывном устройстве в здании.

Утром в субботу, 26 февраля, в Новосибирске эвакуировали театр оперы и балета из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на источник.

По данным источника, площадь перед НОВАТом оцепили полицейские. Один из работников театра рассказал, что в здании сработала пожарная сигнализация. Кроме того, сегодня должны были показывать балет «Щелкунчик», на который уже собирались зрители.

Однако на электронную почту театра пришло сообщение о взрывном устройстве в здании. На данный момент внутри работают сотрудники правоохранительных органов.

Отметим, что параллельно на площади Ленина проходит несанкционированная акция, которая продолжается с 24 февраля. По данным мэрии Новосибирска, за прошлые сутки привлекли к административной ответственности за участие в незаконных акциях 20 человек. Администрация и полиция предупреждают жителей, что за участие и организацию подобных мероприятий предусмотрена ответственность.

Напомним, что ранее в Новосибирске задержали и отправили в СИЗО мужчину, который отправлял ложные сообщения о минировании судов в городе.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16380
Таинственно пропали: в Новосибирской области больше 7 лет ищут двоих подростков
14585
Спецоперация в Донбассе: последние новости на вечер 24 февраля
11927
Спецоперация на Украине: последние новости на утро 26 февраля
11652
Новосибирская церковь обвинила The Sims в пропаганде ЛГБТ
9232
«Адская пошлятина»: королева тверка из Новосибирска показала откровенный танец к 23 Февраля
8663
ВТБ расширит список отделений, работающих в выходные
7522
Под Новосибирском открылся исправительный центр для осуждённых