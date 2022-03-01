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В Новосибирске отменяют QR-коды в общепите с 6 марта

Фото В Новосибирске отменяют QR-коды в общепите с 6 марта
Фото В Новосибирске отменяют QR-коды в общепите с 6 марта

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области с 1 марта начали снимать антиковидные ограничения.

В Новосибирской области с 6 марта отменяют QR-коды для посещения заведений общепита, аквапарка, зоопарка, фитнес-центров. Анонсировал снятие антиковидных ограничений губернатор Андрей Травников.

В связи со спадом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Новосибирской области начали снятие антиковидных ограничений. В частности, с 1 марта в регионе разрешается проводить мероприятия в выставочных залах и принимать посетителей на базах отдыха и в санаторно-курортных организациях.

Также губернатор Андрей Травников сообщил, что с 6 марта не потребуются QR-коды для посещения предприятий общепита, зоопарка, фитнес-центров и аквапарка. Кроме того, с 15 числа не нужно будет предъявлять QR-коды на спортивных и культурных мероприятиях.

Однако в Новосибирской области сохраняются общие антиковидные ограничения. В частности, соблюдение масочного режима и социальной дистанции в 1,5 метра.

Напомним, ранее губернатор Андрей Травников сообщил, что в регионе продолжают следить за ситуацией с коронавирусом и будут рассматривать снятие отдельных противоэпидемических ограничений.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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