В Новосибирске Роскомнадзор заблокировал сайт «Тайги.инфо»

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1 марта новосибирский сайт издания «Тайга.инфо» оказался недоступен для читателей, руководство СМИ объяснило это блокировкой Роскомнадзора.

Роскомнадзор ограничил доступ к новосибирскому информационному сайту «Тайга.инфо» утром 1 марта. При загрузке страницы ресурса читатель видит надпись: «Не удаётся получить доступ к сайту».

Руководство средства массовой информации в Telegram-канале уже прокомментировало случившееся.

«Друзья, на некоторых устройствах и провайдерах наш сайт сегодня утром может не открываться. Это связано с претензиями Роскомнадзора ко вчерашнему онлайну. Мы вынуждены выполнить требования регулятора, ожидаем снятия ограничений», – говорится в сообщении Telegram-канала «Тайги.инфо».

Накануне, 28 февраля, издание провело онлайн-трансляцию о событиях в Украине.

Как ранее писал Сиб.фм, днём в понедельник сайты российских средств массовой информации, в том числе либеральных, взломаны. Атака произошла на издания «Фонтанка», «Коммерсант», РБК, «Лента.ру», «Такие дела», Forbes, «Известия» и ТАСС. Ответственность за взломы взяли на себя хакеры из Anonymous.