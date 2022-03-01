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В Новосибирске самой высокой новостройкой стал 33-этажный дом

Фото В Новосибирске самой высокой новостройкой стал 33-этажный дом
Фото В Новосибирске самой высокой новостройкой стал 33-этажный дом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области около 16,7 % зданий – это высотки выше 25 этажей.

В Новосибирской области составили рейтинг самых высоких домов – первое место заняло 33-этажное здание жилого комплекса «Тихомиров» (застройщик «СК "Метаприбор"»). Данные сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на аналитический отчёт Единого ресурса застройщиков.

На втором месте оказался ЖК «Расцветай на Красном» застройщика ГК «Расцветай». После него идёт ЖК «Чикаго» от «СЗ "ВДК-Развитие"». На чётвёртом месте по высоте оказался ЖК «Мылзавод» от застройщика «Брусника. Сибакадемстрой». Пятёрку лидеров занимает «Бирюзовая жемчужина-2» от ГК «СМСС».

Исследователи пришли к выводу, что средняя этажность строящихся домов в Новосибирской области составляет 19,2 этажа. Годом ранее данный показатель был 19,3 этажа, в 2020 году – 19,8, а в 2019 – 19,3.

Среди зданий в Новосибирской области большинство имеют высоту от 18 до 24 этажей – 23,9 %. При этом почти столько же зданий с этажностью от 1 до 3 – 21,5 %. Около 16,7 % домов в регионе – это здания с высотой более 25 этажей.

Напомним, ранее Сиб.фм писал про 21-этажный дом в Новосибирске, вид из которого покорил TikTok. Девушка опубликовала ролик с видом из окна своей квартиры, который похож на вид из самолёта.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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