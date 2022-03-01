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В Новосибирске Заельцовский парк откроют для посетителей 1 июня

Фото В Новосибирске Заельцовский парк откроют для посетителей 1 июня
Фото В Новосибирске Заельцовский парк откроют для посетителей 1 июня

Мэрия Новосибирска

Заельцовский парк в Новосибирске откроют для посетителей в начале лета 2022 года.

В Новосибирске 1 июня откроют для горожан Заельцовский парк. Об этом заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

Заельцовский парк в Новосибирске закрыли на реконструкцию – там оборудовали новые системы освещения, электроснабжения и водоснабжения. К 1 марта готовность парка превысила 80 %. Власти планируют открыть парк для горожан к началу лета. Предполагается, что открытие Заельцовского парка пройдет 1 июня 2022 года.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказала, что в парке отремонтировали главную арену, экотропу и тропу для скандинавской ходьбы. Велодорожка продлена и закольцована, в парке появилась детская площадка, мебель и скамейки.

В проекте реконструкции парка приняла участие компания СГК – за свой счет компания оборудует экотропу с данными об экосистеме территории и домиками для птиц и насекомых. Кроме того, экотропу в дальнейшем используют для проведения экскурсий.

Как сообщает АиФ-Новосибирск, открытие парка было отложено уже несколько раз. Его реконструкцией занималась компания «Премиумстрой».

В мэрии заявили, что помимо Заельцовского парка, в 2022 году в Новосибирске будут благоустроены парки «Каменка» и «Арена».

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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