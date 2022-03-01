В Новосибирской области мужчина зарезал 34-летнюю беременную сожительницу

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Пьяный 50-летний житель Татарского района зарезал 34-летнюю беременную сожительницу в гостях у знакомого, сообщает пресс-служба управления СК по Новосибирской области.

25 февраля в Татарском районе Новосибирской области была жестоко убита 34-летняя беременная женщина. По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета и местного управления МВД, её зарезал сожитель.

Трагедия произошла ночью в доме на улице 30 лет ВЛКСМ в Татарске, когда мужчина и женщина находились в гостях у знакомого. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 50-летний новосибирец нанёс сожительнице ножевые ранения по разным частям тела, в результате чего та скончалась.

Мужчина был задержан на месте, ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за имущественные преступления, хранение наркотиков и угрозу убийством, уточнили в полиции. Сейчас сибиряк находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело за убийство. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в Новосибирской области со своей сожительницей жестоко расправился 64-летний житель села Красноселье Чановского района. Он также начал убивать женщину, будучи в состоянии алкогольного опьянения и во время бытовой ссоры.