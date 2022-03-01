В Новосибирской области утвердили концепцию празднования юбилея региона

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Оргкомитет по подготовке празднования 85-летия Новосибирской области утвердил концепцию и символику юбилея, сообщает пресс-служба правительства региона.

Новосибирская область в 2022 году отмечает 85-летие. В честь юбилея в регионе в течение года будут проходить различные общественные, культурно-массовые и спортивные мероприятия, в том числе в онлайн-формате. Основные активности пройдут осенью, сообщает пресс-служба правительства.

Оргкомитет по подготовке юбилея утвердил праздничную символику, подчёркивающую, что Новосибирская область — это новая, современная Сибирь.

Идёт работа над сайтом к 85-летию региона, где будет публиковаться информация о главных событиях.

Также сегодня продолжается разработка концепции проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Напомним, ему также требуется символика и программа мероприятий.