В России продлён запрет на полёты в 11 аэропортов юга страны

Фото с сайта компании "Аэрофлот"

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 аэропортов центральных и южных регионов России до 8 марта.

11 российских аэропортов не будут принимать самолёты до 03:45 часов по московскому времени 8 марта, сообщили представители Росавиации. Запрет на полёты действует в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Аэропорты России, не вошедшие в список запрета на полёты, продолжают работать в штатном режиме, резюмировали в Росавиации.

Напомним, ранее из-за ситуации на Украине воздушное пространство Европы было закрыто для всех российских самолётов.