Жителям Новосибирска рассказали о влиянии длинных выходных из-за 8 Марта на зарплату

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Эксперт SuperJob по трудовому праву Александр Южалин объяснил жителям Новосибирска, отразятся ли предстоящие длинные выходные по случаю 8 Марта на размере заработной платы.

В связи с Международным женским днём, который отмечается 8 марта, россиян ждут длинные выходные. Поскольку в 2022 году праздник выпал на вторник, день отдыха с субботы, 5 марта, перенесли на понедельник, 7 марта. Таким образом, получились три нерабочих дня подряд: 6, 7 и 8 марта.

По словам эксперта SuperJob по трудовому праву Александра Южалина, предстоящие длинные выходные никак не скажутся на заработной плате тех, кто трудится по графику пятидневной рабочей недели.

«Для новосибирцев, работающих по графику стандартной пятидневной рабочей недели, предстоящая рабочая неделя, которая началась с 28 февраля 2022 года, будет шестидневной. В соответствии с Трудовым кодексом России Правительство России имеет право в целях рационального использования выходных дней переносить «стандартные» выходные на другие дни», — пояснил специалист.

Для работников, получающих оклад, ни сокращённый рабочий день в субботу, ни наличие нерабочего праздничного дня, ни перенос выходного дня с субботы на понедельник никак не отразятся на размере заработной платы в марте, подчеркнул Южалин.



Что касается сотрудников, работающих по графикам работы или сменности, они будут ориентироваться на утверждённые расписания, добавил эксперт.

Напомним, ранее в SuperJob выяснили, что половина новосибирских работодателей не планируют устраивать для сотрудников праздничные мероприятия к 8 Марта.