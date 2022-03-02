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Через тернии к звёздам: как запустить свой стартап и превратить его в успешный бизнес-проект, обсудят эксперты круглого стола в прямом эфире на Сиб.фм

Фото Через тернии к звёздам: как запустить свой стартап и превратить его в успешный бизнес-проект, обсудят эксперты круглого стола в прямом эфире на Сиб.фм
Фото Через тернии к звёздам: как запустить свой стартап и превратить его в успешный бизнес-проект, обсудят эксперты круглого стола в прямом эфире на Сиб.фм

Фото: Сиб.фм

2 марта в офисе медиахолдинга Сиб.фм пройдёт круглый стол, посвящённый стартапам «Как начать свой бизнес в Новосибирске».

Основными темами для обсуждения станут:

  • Что такое стартап сегодня? Как начинающие предприниматели защищают свои идеи и товарные знаки?
  • Бизнес-план: как составить – рекомендации, кто может помочь.
  • Как создаётся команда? Как оценить успешность? Бизнес-план помогает или всё как в пословице: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах!».
  • Почему многие компании разоряются? Чего не хватает: средств, эффективного менеджмента, слабая идея, тупик развития.
  • Насколько прибыльны стартапы в период пандемии. Есть ли примеры успешных кейсов, которым пандемия только в плюс.
  • Стартап-2022. Прогноз: рекомендации для начинающих, в какие сферы стоит вкладываться, основные тенденции – мировые, в России, в Новосибирской области.
  • Какие события больше всего повлияли на развитие стартапов в России и в Новосибирске в 2021 году, и чего ожидать в 2022 году.
  • Налогообложение стартапов: какие нюансы есть, что изменилось, какие льготы предоставляет государство. Какую систему налогообложения выбирают начинающие предприниматели и почему. Есть ли примеры расчётов.
  • Сезонный бизнес – стартап? Какие модели такого бизнеса успешны и почему? Что делать вне сезона? Какие новшества ждут этот вид предпринимательства в 2022 году?
  • Где и как стартапы ищут инвесторов? Чего хотят обе стороны: кого ищут инвесторы и каких инвесторов ищут стартаперы.
  • Какие Новосибирские стартапы можно выделить, как самые успешные. В чём их секрет?
  • Социальный контракт на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и развитие личного подсобного хозяйства – разновидность государственной поддержки развития малого предпринимательства. Что это, как работает, какие суммы выделяются, какие документы нужны, статистика (с 2010 по 2021 год: сколько людей обратились, скольким удалось открыть своё дело, сколько прогорели), прогноз на 2022 и нововведения, в каких сферах открывают и в каких сферах одобряют, а в каких хочет государство.

Участники круглого стола:

Тимур Бъядовский – начальник экспертно-аналитического отдела ГАУ НСО «Новосибирский областной инновационный фонд» (региональный оператор Сколково в Новосибирской области);

Алексей Голубев – руководитель бизнес-инкубатора Фонда «Технопарк Академгородка»;

Илья Кудинов – крауд-продюсер planeta.ru;

Ольга Лаврова – начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области;

Алексей Низковский – директор ГКУ НСО «Центр регионального развития»;

Александр Томилов – директор ООО «Техно Универсал».

 

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Автор:
Мария Белоногова
журналист

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