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общество

Директор ЖКХ в Новосибирской области присвоила 600 000 рублей

Фото Директор ЖКХ в Новосибирской области присвоила 600 000 рублей
Фото Директор ЖКХ в Новосибирской области присвоила 600 000 рублей

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм / фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

Директор ЖКХ в Новосибирской области похитила 600 тысяч рублей из бюджета предприятия.

Следственный отдел СК России в Ордынском районе расследует уголовное дело в отношении директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства, возбуждённое по статье «Присвоение или растрата».

Фото Директор ЖКХ в Новосибирской области присвоила 600 000 рублей 2

Как сообщает следствие, с января 2020 года по январь 2021 года фигурантка дела, которая ввиду служебного положения имела доступ к расчётному счёту и наличным средствам предприятия, осуществляла незаконные выплаты себе и главному бухгалтеру. Таким образом из бюджета ЖКХ было выведено более 600 тысяч рублей.

В настоящий момент следователь проводит работу по сбору и закреплению доказательной базы. По состоянию на 1 марта 2022 года работа продолжается, сообщает СК.

Ранее Сиб.фм сообщал о хищении почти трёх миллионов рублей при строительстве детского сада.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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Теги

Новосибирская область
хищение
ордынский район
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