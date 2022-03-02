Директор ЖКХ в Новосибирской области присвоила 600 000 рублей

Фото Густаво Зырянова, Сиб.фм / фото предоставлено пресс-службой Следственного комитета по Новосибирской области

Директор ЖКХ в Новосибирской области похитила 600 тысяч рублей из бюджета предприятия.

Следственный отдел СК России в Ордынском районе расследует уголовное дело в отношении директора предприятия жилищно-коммунального хозяйства, возбуждённое по статье «Присвоение или растрата».

Как сообщает следствие, с января 2020 года по январь 2021 года фигурантка дела, которая ввиду служебного положения имела доступ к расчётному счёту и наличным средствам предприятия, осуществляла незаконные выплаты себе и главному бухгалтеру. Таким образом из бюджета ЖКХ было выведено более 600 тысяч рублей.

В настоящий момент следователь проводит работу по сбору и закреплению доказательной базы. По состоянию на 1 марта 2022 года работа продолжается, сообщает СК.

Ранее Сиб.фм сообщал о хищении почти трёх миллионов рублей при строительстве детского сада.