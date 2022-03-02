Disney приостановит показы своих фильмов в кинотеатрах России - sib.fm

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Disney приостановит показы своих фильмов в кинотеатрах России

Фото Disney приостановит показы своих фильмов в кинотеатрах России
Фото Disney приостановит показы своих фильмов в кинотеатрах России

Фото pixabay.com

С 1 марта в российских кинотеатрах перестанут показывать фильмы и мультфильмы компаний Walt Disney и Warner Bros.

Во вторник, 1 марта, популярная компания Walt Disney объявила о приостановке показов своих фильмов в российских кинотеатрах. Решение объясняется военной спецоперацией в Украине. Как сообщает sova.info, об этом представители компании написали на странице в Twitter.

«Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру мультфильма «Я краснею» от студии Pixar», – сообщила компания.

Кроме того, представители компании подчеркнули, что дальнейшие решения будут приниматься в зависимости от ситуации.

В тот же день другая студия Warner Bros. объявила, что также откладывает в России премьеру фильма «Бэтмен» из-за «гуманитарного кризиса в Украине». Компания выразила надежду, что конфликт решится и что их дальнейшее решение будет зависеть от развития ситуации.

Напомним, 24 февраля президент Владимир Путин в экстренном обращении к россиянам объявил о начале военной спецоперации в Украине. Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация территорий. Кроме того, в Минобороны РФ отмечают, что военные не наносят удары по украинским городам.

 

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Автор:
Инна Могилевская
журналист

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