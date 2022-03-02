Эксперт Николаев заявил о высокой зависимости строительной отрасли от заёмного капитала

Фото Максима Николаева

Строительная отрасль в России находится в самом уязвимом положении, доля собственных средств в ней в среднем по стране составляет всего 23,1 %, отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Данные ФинЭкспертизы показывают, что большая часть имущества бизнеса формируется за счёт заёмного финансирования. Доля собственных средств резко уменьшилась с начала пандемии.

По отраслям и регионам России можно проследить огромные отличия. В самом уязвимом положении находится строительная отрасль, где доля собственных средств в среднем по стране составляет всего 23,1 %.

«Что касается Новосибирской области, то в регионе доля собственных средств в структуре капитала крупных и средних предприятий уменьшилась с декабря 2019 года по сентябрь 2021 года с 48,6 до 44,7 процента. Это на 4 процента меньше, чем в среднем по России, и существенно меньше, чем в Иркутской области, Красноярском крае и Омской области, где этот показатель составляет 68, 63,81 и 63,65 процента соответственно», — отметил независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

Банковский сектор в части проектного финансирования никогда не работал со строителями в условиях падающего рынка. Поэтому от того, насколько быстро будут найдены нужные решения, во многом зависит состояние строительной отрасли, подчеркнул эксперт.

Основополагающие моменты озвучены президентом РФ. Для заёмщиков, несмотря на скачок ключевой ставки, важно сохранение процентов по уже полученным кредитам.

«Решения банков по депозитам, по моему мнению, на время снимут ажиотаж на рынке недвижимости. Рост процентов по вкладам на 3-6 месяцев до 18 процентов даст возможность гражданам сохранить деньги и решать вопросы по покупке недвижимости без цейтнота», — подытожил аналитик.

Напомним, ранее Николаев спрогнозировал снижение стоимости квадратного метра в Новосибирске и возвращение к «дофевральскому» уровню цен.