Новосибирский эксперт Николаев заявил о стабилизации цен на недвижимость в течение полугода

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Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев заявил о скором снижении стоимости квадратного метра в Новосибирске и возвращении к «дофевральскому» уровню цен.

В Новосибирске квартиры в новостройках резко подорожали на фоне введённых санкций и роста курса доллара. Независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев оценил перспективы дальнейшего колебания цен на строительном рынке региона и дал совет потенциальным покупателям жилья.

«Да, на фоне событий в Украине, на фоне роста курса доллара, подорожания стройматериалов квартиры в новостройках в Новосибирске резко выросли в цене. Однако дальнейшего подорожания недвижимости не будет. Скорее всего, рынок замрёт», – поделился мнением Николаев.

По его оценке, дальнейший рост стоимости жилья маловероятен потому, что на чрезмерно дорогую недвижимость просто не найдётся покупателей. Особенно на фоне роста ипотечной ставки и проблем с оформлением новых кредитных займов.

«Даже те граждане, которые имеют средства, сейчас, скорее, вложатся в коммерческую недвижимость, а не в жильё», – добавил эксперт.

Николаев отметил, что на фоне нестабильной ситуации с ценами на недвижимость он не рекомендует потенциальным покупателям приобретать квартиры.

«Я бы на месте таких людей не рвался сейчас покупать жильё в стройках, которые сильно подняли цены. Цены стабилизируются. Они однозначно снизятся до значений 24 февраля», – подчеркнул эксперт.

Как ранее писал Сиб.фм, в микрорайоне Восход в Новосибирске квартира в новостройке за день подорожала на 6,5 млн рублей. К примеру, в доме с ноября 2021 года квартира продавалась по цене 36,7 млн рублей. Однако 26 февраля цена резко поднялась до 43,2 млн рублей. Таким образом, за сутки она стала дороже на 6,5 млн рублей.