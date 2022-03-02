ЕС запретил с 12 марта оказывать услуги SWIFT санкционным российским банкам - sib.fm

ЕС принял решение об отключении семи российских банков, попавших под санкции, от системы SWIFT.

Во вторник, 2 марта, Евросоюз объявил об отключении семи российских банков от системы SWIFT с 12 марта. Речь идёт о таких финансовых организациях как ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. Об этом сообщает РИА-Новости.

WIFT — это международная организация, которая контролирует одноименную межбанковскую систему совершения платежей и обмена информацией.

SWIFT позволяет организациям из разных уголков планеты быстро и безопасно обмениваться друг с другом платежами.

Ранее новосибирский экономист Эдуард Коложвари оценил возможные последствия для России отключения от системы межбанковских переводов SWIFT. По его словам, SWIFT можно обойти, поскольку в стране существуют более примитивные аналоги.

Напомним, 1 марта компания Apple ограничила работу Apple Pay и прочих сервисов в России. Заявление компании об этом появилось 1 марта.

Эти и другие санкции приняты ЕС на фоне спецоперации России в Украине.