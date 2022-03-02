Глава Следкома взял на контроль дело об убийстве матери в Новосибирске - sib.fm

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Глава Следкома взял на контроль дело об убийстве матери в Новосибирске

Фото Глава Следкома взял на контроль дело об убийстве матери в Новосибирске
Фото Глава Следкома взял на контроль дело об убийстве матери в Новосибирске

Сиб.фм

Глава Следкома России взял на контроль дело об убийстве матери новосибирца.

Александр Бастрыкин поручил найти убийцу жительницы Новосибирска. Трагедия произошла в 2015 году, однако преступление до сих пор не раскрыто, рассказали в пресс-службе Следкома России.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о жестоком убийстве жительницы Новосибирска, которое произошло семь лет назад. Трагедия случилась при неизвестных обстоятельствах в 2015 году. Тогда февральским вечером на улице в Новосибирске было найдено изрезанное тело женщины.

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», однако виновник преступления до сих пор не найден. 2 марта текущего года сын погибшей жительницы Новосибирска обратился к главе Следственного комитета России напрямую.

Бастрыкин раскритиковал работу новосибирских следователей и заявил, что следствием было предпринято недостаточно мер для раскрытия преступления.

«У человека погибла мама, женщину убили, а вы до сих не можете найти убийцу», – заявил глава Следкома.

Он поручил председателю СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину расследовать дело в течение месяца и доложить о результатах проделанной работы.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты пыток пленных украинскими военными.

 

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Автор:
Юния Ларсон
Журналист

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