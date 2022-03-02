ХК «Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в Уфе 2 марта

Фото ХК «Сибирь»

В среду, 2 марта, хоккейный клуб «Сибирь» сыграет первый матч с «Салаватом Юлаевым» в Уфе. Начало встречи – в 21 час по новосибирскому времени.

ХК «Сибирь» 2 марта проведёт первую игру против «Салавата Юлаева» в Уфе. Поддержать новосибирцев отправились 40 болельщиков. Об этом сообщается в официальной группе клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Этот день наступил! Плей-офф-2022 для "Сибири" начинается сегодня! В 21:00 начинаем наш первый матч в Уфе против "Салавата Юлаева"! Прямая трансляция на ОТС, KHL и KHL Prime!» – анонсировали игру в пресс-службе «Снеговиков».

Там также уточнили, что в секторе «Сибирь» за новосибирцев будут болеть 40 человек.

Как ранее писал Сиб.фм, в начале февраля КХЛ приняла решение о досрочном завершении регулярного сезона, в связи с этим ХК «Сибирь» вышел в плей-офф. Соперниками новосибирских хоккеистов станет уфимская команда «Салават Юлаев».

«Выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире», – заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, с полным графиком игр можно ознакомиться на сайте Сиб.фм.